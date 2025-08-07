Der Wechsel von Enzo Millot vom VfB Stuttgart zu Al-Ahli befindet sich auf der Zielgeraden. Nach Sky-Informationen wird der Offensive Mittelfeldspieler in Saudi-Arabien einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Der Verein von Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle hat sich mit dem deutschen Bundesligisten auf eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro geeinigt. Bonuszahlungen sind im Deal keine enthalten, sie sind in Saudi-Arabien auch nicht üblich. Da Millots Ausstiegsklausel für Saudi-Arabien nicht mehr gültig war, verdient der VfB rund zehn Millionen mehr, als wenn er zu einem Klub aus Europas Top-5-Ligen gewechselt wäre.

Topklubs können bei Saudi-Angebot für Millot nicht mitgehen

Neben Al-Ahli waren auch Juventus Turin, Atletico Madrid und Tottenham Hotspur im Rennen, konnten mit dem Angebot der Saudis aber nicht mithalten. Die Suche nach einem Nachfolger für den 23-Jährigen hat beim VfB oberste Priorität. Einer der Kandidaten ist Fabio Vieira vom FC Arsenal. Nach Sky-Infos ist ein möglicher Wechsel zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht weit fortgeschritten, da die Stuttgarter auch noch andere Kandidaten im Auge haben.

(Dennis Bayer, Patrik Berger/skysport.de) / Bild: Imago