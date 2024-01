Sky-Info: Mo Bamba soll den WAC verlassen

Der Wolfsberger AC verliert laut Sky-Infos Mo Bamba an den Ligue 1 Verein Lorient. Die Franzosen sollen rund 2,5 Millionen Euro für den Stürmer aus der Elfenbeinküste auf den Tisch legen. Er hat in dieser Saison in der ADMIRAL Bundesliga sechs Tore und drei Assists für die Kärntner erzielt.

Bamba ist erst im Sommer vom israelischen Zweitligisten Hapoel Rishon le Zion zu den Lavanttalern gewechselt, und zieht nach nur einem halben Jahr weiter in die Ligue 1.

(Bild: GEPA)