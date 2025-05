Sky-Info: Möglicher Ilzer-Nachfolger sagt Hoffenheim ab

Sandro Wagner hat nach Informationen von Sky DE der TSG Hoffenheim abgesagt! Der Ex-Bayern-Stürmer und derzeitige Co-Trainer von Julian Nagelsmann beim deutschen Nationalteam wird demnach nicht im Kraichgau anheuern.

Konkrete Verhandlungen sollen stattgefunden haben. Der 37-Jährige wäre die Wunschlösung der TSG und Andreas Schicker für die kommende Saison im Falle einer Trennung von Christian Ilzer gewesen.

Zeitnahe Wagner-Entscheidung

Wagner, der im Sommer den DFB verlassen wird, peilt dennoch weiter einen Job in der Bundesliga an. Zwei weitere Vereine sollen an ihm dran sein. Eine zeitnahe Entscheidung des ehemaligen Stürmers wird erwartet.

Hoffenheim sucht nun weiter nach einem möglichen Ilzer-Nachfolger. Ein Kandidat ist weiterhin Paderborn-Coach Lukas Kwasniok, der nach dem Struber-Aus auch beim 1. FC Köln hoch im Kurs stehen soll.

(sport.sky.de/red.) / Artikelbild: Imago