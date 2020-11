Sky Info: Moukoko gegen Brügge im CL-Kader

Nach Informationen von Sky steht BVB-Wunderknabe Youssoufa Moukoko im Kader für das Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge.

Der Stürmer könnte damit der jüngste Spieler in der Geschichte der Champions League werden. Erst am Samstag war er mit 16 Jahren und einem Tag zum neuen Rekordhalter in der Bundesliga geworden, als er gegen die Hertha in den Schlussminuten eingewechselt wurde.

Für einen Startelf-Einsatz dürfte es allerdings noch nicht reichen. BVB-Trainer Lucien Favre, der sich auf der Pressekonferenz am Montag kaum in die Karten schauen ließ, wird trotz Rotation wohl wieder auf Erling Haaland in der Spitze setzen.

Voraussichtliche BVB-Aufstellung gegen Brügge:

Das Champions-League-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Brügge könnt Ihr heute ab 20:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 in der Original Sky Konferenz sehen.

(SkySport.de)

Beitragsbild: Getty