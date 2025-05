Sky-Info: Nächster PL-Klub mit ernstem Wirtz-Interesse

Neben ManCity und den Bayern hat auch der FC Liverpool ein gesteigertes Interesse an Florian Wirtz. Die Reds beschäftigen sich schon seit einer geraumen Zeit mit dem 22 Jahre alten Offensiv-Star und haben Kontakt zur Familie aufgenommen.

⁠Quellen aus dem Umfeld der Familie Wirtz berichten gegenüber Sky, dass der geheime Tagestrip am Dienstag nach England nicht wegen Manchester City, sondern wegen Liverpool erfolgte.

Hans-Joachim Wirtz, Vater und Berater von Florian, war für Sky nicht zu erreichen, der FC Liverpool konnte ein Treffen mit Vereinsverantwortlichen auf konkrete Sky Nachfrage nicht bestätigen. Die Bosse des LFC seien am Dienstag nicht in Liverpool beziehungsweise im Nordwesten Englands gewesen, wurde Sky aus direkten Klubkreisen mitgeteilt.

Die Wirtz-Position hat eigentlich nicht die oberste Priorität

Wirtz landete am Dienstag in Blackpool, das rund eine Autostunde von Manchester respektive Liverpool entfernt liegt. Nichtsdestotrotz bleibt Liverpool einer von mindestens drei ernsthaften Interessenten auf einen Mega-Transfer. Ob der frisch gebackene Premier-League-Meister die von der Bayer AG aufgerufenen 150 Millionen Euro für Wirtz aufbieten kann, oder besser gesagt will, ist unklar, schließlich sucht das Team von Arne Slot nach Sky Informationen zuvorderst einen Links-, Rechts- und Innenverteidiger sowie einen Mittelstürmer. Die Wirtz-Position hat eigentlich nicht die oberste Priorität.

In Liverpool gehen sie zudem davon aus, dass Wirtz eher in Deutschland bleiben möchte – entsprechende Signale habe man vernommen. Die Bayern drücken weiter aufs Gaspedal im Poker um den Nationalspieler. Aber auch Leverkusen um die Bosse Fernando Carro, Simon Rolfes und Kim Falkenberg kämpfen um einen Verbleib über den Sommer hinaus.

⁠Bayer Leverkusen hat nach wie vor kein Angebot eines Klubs auf dem Tisch liegen.

(skysport.de) Foto: Imago