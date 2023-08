Sky Info: Nächster Torwart-Kandidat beim FC Bayern raus

Durch eine schwere Schulter-Verletzung ist Geronimo Rulli kein Kandidat mehr, um als Torwart zum FC Bayern München zu wechseln.

Die Torwart-Frage beim FC Bayern bleibt weiter ungeklärt! Nachdem Manuel Neuer weiterhin noch nicht einsatzbereit ist und Wunschkandidat Kepa ein Engagement bei Real Madrid dem Wechsel nach München wohl vorzieht, wie er den FCB-Bossen mitteilte, fällt nun der nächste Kandidat aus dem Raster.

Schwere Verletzung bei Rulli

Der gehandelte Geronimo Rulli hat sich beim 4:1-Sieg von Ajax Amsterdam gegen Almelo am Samstag schwer an der Schulter verletzt und musste in der 32. Minute ausgewechselt werden. Nach Sky Infos fällt der 31 Jahre alte Argentinier bis zu drei Monate aus und ist damit keine Option mehr für den FC Bayern.

Wie Sky bereits am Samstag berichtete, diskutieren die Bayern, bis zum Comeback von Manuel Neuer auf Sven Ulreich zu vertrauen, der bereits im Supercup gegen RB Leipzig zwangsläufig das Münchner Gehäuse hüten durfte.

(Florian Plettenberg/skysport.de) / Bild: Imago