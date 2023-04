Sky Info: Nagelsmann nicht mehr im Chelsea-Rennen

Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wird nicht beim FC Chelsea anheuern. Nach Infos von Sky UK ist er aus dem Rennen für den Trainer-Job raus.

Nach Infos Sky Uk gibt es vor allem Bedenken wegen seines Alters (35 Jahre) und seine geringen Erfahrungen im englischen Fußball. Hochrangige Klub-Verantwortliche waren daher nicht überzeugt, dass er die richtige für die brisante Aufgabe bei Chelsea ist.

Zuvor hatte Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Nagelsmann dem PL-Klub abgesagt habe: „Julian Nagelsmann hat sich nun aus dem Rennen um den Posten des neuen Chelsea-Cheftrainers zurückgezogen – es sieht so aus, als sei das seine endgültige Entscheidung“, so Romano. Der 35-Jährige stehe nach mehreren Gesprächsrunden nun nicht mehr für den Job zur Verfügung. Julian Nagelsmann sagte dazu auf Sky Nachfrage: „Um was abzusagen, musst du was zusagen.“

Auch Luis Enrique soll nicht mehr auf der Chelsea-Liste stehen. Ex-Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino ist laut Romano dafür noch im Rennen.

Aktuell wird der Klub von Vereins-Ikone Frank Lampard trainiert und befindet sich weiterhin in der sportlichen Krise. Aktuell rangieren die Blues auf dem elften Tabellenplatz und drohen die europäischen Wettbewerbe zu verpassen.

Nagelsmann offenbar bei Real ein Kandidat für die Zukunft

Nagelsmann wurde nach nicht einmal zwei Jahren Ende März beim FC Bayern München entlassen, da man beim deutschen Rekordmeister die sportlichen Ziele in Gefahr sah. Der frühere Trainer der TSG Hoffenheim und von RB Leipzig steht nach Sky Informationen auch bei Real Madrid auf der Shortlist.

