Sky-Info: Neuer Interessent für Sturm-Angreifer Böving

Nach Sky-Informationen ist neben Mainz 05 nun ein weiterer Klub ins Rennen um Sturm-Profi William Böving eingestiegen.

Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, bemüht sich auch Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV um den Angreifer. Der HSV hat der Spielerseite bereits ein Angebot unterbreitet, bei Sturm Graz ist jedoch (noch) kein offizielles Angebot eingegangen.

Die Mainzer hingegen haben Böving bereits einen Vertrag bis 2029 vorgelegt und Sturm ein Angebot in Höhe von drei Millionen Euro plus Boni unterbreitet. Beide Vereine sind sich über den Transfer grundsätzlich einig. Mainz-Trainer Bo Henriksen möchte seinen dänischen Landsmann unbedingt verpflichten.

Mit dem HSV haben die Mainzer auf den letzten Metern aber neue Konkurrenz bekommen. Auch der FC Augsburg und der spanische Erstligist Girona beobachten die Situation. Das Transferfenster in Deutschland hat noch bis Montag 20 Uhr geöffnet.

Beim 3:0-Sieg im Grazer Derby fehlte Böving bereits im Aufgebot und wird den SK Sturm sehr wahrscheinlich noch in dieser Transferperiode verlassen. Dass der Däne kurz vor dem Abschied steht, bestätigte am Samstagabend auch Sturm-Sportchef Michael Parensen im Sky-Interview.

Parensen zu Böving: „In den nächsten Stunden kann noch einiges passieren“

Bild: GEPA