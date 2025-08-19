Sky-Info: Neuer Klub von Gregoritsch fix

ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch wechselt nach Sky-Informationen zu Bröndby IF. Der dänische Spitzenklub hat sich mit dem SC Freiburg auf einen Transfer verständigt.

Gregoritsch wird laut Sky-Transferexperte Florian Plettenberg seinen Medizincheck in den nächsten 24 Stunden absolvieren und einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bei Bröndby trifft Gregoritsch auf ÖFB-Teamgoalie Patrick Pentz, der seit Sommer 2024 fix bei den Dänen spielt. Neben Bröndby waren auch Werder Bremen, Feyenoord un Klubs aus der Serie A am 31-jährigen Angreifer interessiert.

Gregoritsch spielte seit Sommer 2022 für den SC Freiburg und erzielte in 107 Pflichtspielen 30 Tore für die Breisgauer. Mit Blick die WM 2026 suchte Gregoritsch aber einen Verein, der ihm regelmäßige Einsätze bieten kann. In Freiburg war er hinter Höler, Matanovic und Adamu nur Mittelstürmer Nummer vier.

Bild: Imago