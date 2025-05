Offiziell: Buric wird neuer LASK-Sportdirektor

Die Frage nach dem neuen Sportdirektor beim LASK ist geklärt. Dino Buric steigt – wie zuvor von Sky berichtet – vom Sport-Koordinator zum Sportdirektor auf. Das gab der LASK am Freitag offiziell bekannt.

Der 34-Jährige erlebte von seiner Funktion als Sportkoordinator des Klubs in den vergangenen dreieinhalb Jahren einen internen Aufstieg. Bisher war der Kroate bereits maßgeblich in die Vorbereitung und Realisierung von Transfers sowie in Vertragsverhandlungen involviert. Nun bekommt er die Hauptverantwortung für den sportlichen Bereich sowie die sportliche Planung und Ausrichtung des Clubs.

In die Buric-Aufgabengebiete fallen außerdem die Kaderplanung sowie die Koordinierung der Scoutingprozesse. „Er hat in seiner Rolle als Sportkoordinator hervorragende Arbeit geleistet und war bereits in den vergangenen Jahren stark in die Transferprozesse involviert. Es freut uns sehr, dass er bei uns nun den nächsten Schritt als Sportdirektor gehen wird“, sagte LASK-Geschäftsführer Siegmund Gruber. Auf den zuvor bei Admira Wacker tätig gewesenen Sohn von Damir Buric warten spannende Wochen.

Wird ein Portugiese neuer LASK-Trainer?

Aus sportlicher Sicht geht es noch im Europacup-Play-off um den letzten internationalen Startplatz. Zudem gilt es, einen neuen Trainer – Maximilian Ritscher ist aktuell als Interimslösung nach dem Ende der Amtszeit von Markus Schopp im Einsatz – zu finden.

„Es stehen einige wichtige Entscheidungen an, die Kaderplanung befindet sich in vollem Gange und ich bin überzeugt, dass wir in der neuen Saison eine Mannschaft sehen werden, die in der Lage ist, attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen“, erläuterte Buric.

João Sacramento soll einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den Trainerposten sein. Der 36-jährige Portugiese ist derzeit in Katar bei Al-Duhail als Co-Trainer von Christophe Galtier unter Vertrag. Mit ihm arbeitete er auch bis 2023 bei PSG zusammen.

Davor fungierte er als Co-Trainer unter José Mourinho bei der AS Roma und Tottenham Hotspur. Der LASK wäre somit seine erste Station als Chefcoach.

Bild: GEPA