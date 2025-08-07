Sky-Info: Neuer Verein für Ex-Salzburg-Goalie Blaswich

Nach exklusiven Sky Sport DE Informationen bedient sich Bayer Leverkusen bei Konkurrent RB Leipzig. Von dort wird Torhüter Janis Blaswich zur Werkself wechseln.

Am heutigen Donnerstag gab es Grünes Licht für den Wechsel. Blaswich soll am Freitag in Leverkusen aufschlagen und seinen Medizincheck absolvieren.

Demnach wollte der ehemalige Salzburg-Goalie den Wechsel. Diesem Wunsch hat RB Leipzig nun entsprochen. Die Deutschen kassieren für Blaswich eine Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro plus eine Million an möglichen Bonuszahlungen.

Blaswich soll Hradecky ersetzen

Blaswich ersetzt bei Bayer Leverkusen Lukas Hradecky, der zur AS Monaco wechseln wird. Der 34-Jährige soll beim Vizemeister die neue Nummer zwei werden und sich hinter Stammkeeper Mark Flekken einreihen.

Blaswich war im Sommer 2022 zu RB gewechselt und absolvierte seitdem 64 Spiele im Leipziger Tor. Die letzte Saison verbrachte der Keeper leihweise bei Red Bull Salzburg und kam in 22 Pflichtspielen zum Einsatz.

(Patrick Berger und Philipp Hinze – skysport.de)

Bild: Imago