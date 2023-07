Sky Info: Neuer verpasst Saisonstart sicher

Manuel Neuer arbeitet weiter an seinem Comeback. Der Kapitän des FC Bayern hat in den vergangenen Tagen deutliche Fortschritte machen können. Klar ist aber: Zum Saisonstart wird er fehlen.

Das Individualtraining, das der Torhüter in diesen Tagen absolviert, läuft nach Plan. Dennoch kommt der Bundesliga-Saisonstart des FC Bayern am 18. August nach Sky Informationen beim SV Werder Bremen definitiv noch zu früh.

„Es ist ein sehr enger Zeitplan fürs erste Spiel, wir brauchen Zeit und Geduld – und die Zeit kriegt er auch“, hatte Trainer Thomas Tuchel bereits am vergangenen Samstag im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee erklärt: „Immerhin ist das Manuel Neuer.“

Der 37-Jährige wird auch nicht mit auf die Asienreise des Vereins (24. Juli bis 3. August) gehen. „Der Plan ist, dass er nicht mit nach Asien fährt, sondern danach teil-integriert wird ins Mannschaftstraining“, hatte Tuchel angekündigt.

Sommer für Asienreise eingeplant

Für die Asienreise ist Yann Sommer dagegen fest eingeplant. Die Situation des Schweizers ist weiter unverändert. Der 34-Jährige (Inter will ihn als Onana-Nachfolger) hat noch keine Wechsel-Freigabe erhalten.

Derweil geht der Poker um Alexander Nübel in die finale Phase. Nach Informationen von Sky will der FC Bayern München in den kommenden 48 Stunden eine Entscheidung treffen, wie es mit dem 26-jährigen Torwart weitergeht.

Supercup gegen Leipzig – Ligastart in Bremen

Der FC Bayern startet am 18. August bei Werder Bremen in die Bundesliga-Saison. Am 12. August empfängt der amtierende Meister den DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum Spiel um den Supercup.

Neuer hatte sich im Dezember bei einer Skitour den Unterschenkel gebrochen und fällt seitdem aus. Er ist allerdings schon seit Wochen zurück im torwartspezifischen Training.

