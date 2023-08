Sky-Info: Neuer Zeitplan! Bayern bereitet vierte Kane-Offerte vor

Der Poker um Harry Kane nimmt einfach kein Ende. Nach Sky-Informationen will der FC Bayern am heutigen Dienstag oder Mittwoch den Tottenham Hotspur ein viertes Angebot abgeben.

Dieses soll dann im Bereich der 110 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen liegen. Klar ist: Mit den Spurs um Klub-Boss Daniel Levy sind die Münchner weiterhin im Austausch.

Die Bayern-Bosse sind sich darüber im Klaren, dass Kane bestenfalls in dieser Woche eine Entscheidung haben möchte. Denn die Spurs starten bereits am Sonntag in Brentford in die neue Premier-League-Saison.

(Florian Plettenberg/skysport.de) / Bild: Imago