Sky Info: Neymar verlängert langfristig bei PSG

Nach langem Hin und Her ist es jetzt endlich so weit: nach Sky Infos unterschreibt Neymar am Samstag einen neuen Vertrag bei PSG.

Sein neues Arbeitspapier läuft bis 2026, das bisherige wäre im Sommer 2022 ausgelaufen. Lange hatte der brasilianische Weltstar gezögert, gepokert und mit Ex-Klub Barcelona geflirtet. Letztlich konnten ihm die Katalanen aber kein finanziell konkurrenzfähiges Angebot unterbreiten.

Die offizielle Verkündung seines neuen Vertrags in Paris soll noch am Samstag erfolgen. Neymar war 2017 von Barca in die französische Hauptstadt gewechselt. In bislang 112 Pflichtspielen für die Franzosen erzielte er 85 Tore und gab 51 Vorlagen.

