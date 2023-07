Sky Info: Nübel wechselt auf Leihbasis nach Stuttgart

Alexander Nübel wird bis Sommer 2024 das Tor des VfB Stuttgart hüten. Der FC Bayern und die Schwaben haben sich nach Sky Informationen auf ein Leihgeschäft geeinigt.

Den 26-Jährigen zieht es auf Leihbasis zum VfB Stuttgart. Der VfB besitzt jedoch keine Kaufoption für den Schlussmann. Zur Einigung aller Parteien kam es am späten Sonntagabend.

Die Bayern bekommen eine Leihgebühr von circa einer Million Euro. Der zuletzt an die AS Monaco ausgeliehene Nübel wird den Medizincheck zeitnah finalisieren. Er wird am Montag nicht mit dem Bayern-Kader zur Asien-Tour (24. Juli bis 3. August) aufbrechen.

(sport.sky.de)/Bild: Imago