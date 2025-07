Sky-Info: Palhinha-Abgang steht kurz bevor

Nach exklusiven Sky Sport Informationen steht Joao Palhinha kurz vor einem Leih-Wechsel zu den Tottenham Hotspur. Die Verhandlungen sind sehr weit fortgeschritten. Zwischen Palhinha und dem Europa-League-Sieger aus London sind nur noch letzte Details zu klären.

Eine Einigung zwischen dem FC Bayern und Tottenham steht ebenfalls nach Sky Sport Informationen kurz bevor. Der Vertrag von Palhinha beim deutschen Rekordmeister läuft weiterhin bis 2028.

Zwischen der Spieler-Seite und dem FCB bestand schon länger Kontakt zwecks eines möglichen Wechsels.

Keine Perspektive unter Kompany

Palhinha war erst vergangenen Sommer für 51 Millionen Euro vom FC Fulham nach München gewechselt. Unter Trainer Vincent Kompany hat der 30-jährige Portugiese so gut wie keine Perspektive.

In der vergangenen Saison kam der zentral-defensive Mittelfeldspieler wettbewerbsübergreifend in 24 Pflichtspielen auf gerade einmal 941 Minuten. Bei der Klub-WM in den USA stand Palhinha lediglich 45 Minuten auf dem Platz.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago