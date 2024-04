Sky-Info: Pirkl vor Abschied von Blau-Weiß Linz

Simon Pirkl wird Blau-Weiß Linz nach Sky-Informationen im Sommer ablösefrei verlassen.

Der Flügelspieler hatte von den Linzern ein neues Vertragsangebot für sein auslaufendes Arbeitspapier vorliegen, ließ die Deadline am gestrigen Donnerstag aber verstreichen.

Somit stehen die Zeichen bei Pirkl auf Abschied. Wohin es den dynamischen Linksfuß verschlägt, ist noch offen. Im Winter beschäftigte sich nach Sky-Informationen der SCR Altach mit einem möglichen Transfer. Aktuell ist Pirkl in Altach aber kein Thema – auch weil Linksverteidiger Mohamed Ouedraogo in den letzten Monaten eine gute Entwicklung genommen hat.

Pirkl zweitbester Scorer der Linzer

Im Sommer 2021 wechselte Pirkl vom SV Horn zu den Linzern und feierte mit dem Klub im vergangenen Jahr den Bundesliga-Aufstieg.

In der laufenden Saison war der 26-Jährige im Team von Trainer Gerald Scheiblehner eine feste Größe und stand in allen Ligapartien in der Startelf (drei Tore, vier Assists). Nach Angreifer Ronivaldo ist Pirkl in dieser Spielzeit bislang zweitbester Liga-Scorer seines Teams.

