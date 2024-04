Sky-Info: PL-Klubs an BVB-Verteidiger dran

Mit seinem Treffer zum 2:0 in München hat Julian Ryerson den Klassiker in der deutschen Bundesliga zugunsten von Borussia Dortmund entschieden. Nach Sky-Informationen steht der 26-Jährige längst bei mehreren Klubs aus der Premier League auf dem Zettel.

Brighton & Hove Albion und Aston Villa haben bereits ihr Interesse am Norweger hinterlegt. Der Vertrag von Ryerson, der im Januar 2023 für fünf Millionen Euro Ablöse von Union Berlin zum BVB wechselte, läuft noch bis 2026.

Ryerson in Dortmund gesetzt

Bei den Schwarz-Gelben ist Ryerson mit einem Gehalt von rund drei Millionen Euro im unteren Gehaltssegment anzusiedeln. Dem Leistungsträger der letzten Wochen könnte eine Gehaltserhöhung winken, allerdings gab es mit der sportlichen Führung noch keine konkreten Gespräche, da die Zukunft von Sportdirektor Sebastian Kehl noch unklar ist.

Ryerson ist in Dortmund unter Edin Terzic Stammspieler. Der BVB-Coach hat ihn im Winter zudem in den Mannschaftsrat hochgezogen, Ryersons Worte haben Gewicht. In dieser Spielzeit kommt der Außenverteidiger bislang auf 24 Pflichtspieleinsätze in dieser Saison. Dabei erzielte der norwegische Nationalspieler vier Tore, zuletzt traf er im Klassiker.

(Red.)

Bild: Imago