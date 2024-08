Sky-Info: Prass-Transfer nach Deutschland perfekt

Die TSG Hoffenheim steht nach Sky-Informationen kurz vor der Verpflichtung von Alexander Prass. Der 23-jährige österreichische Nationalspieler wechselt vom SK Sturm Graz in die deutsche Bundesliga. Der Transfer könnte bereits am Montag über die Bühne gehen, wenn Prass den Medizincheck in Hoffenheim absolviert.

Die Ablösesumme für den vielseitig einsetzbaren Linksverteidiger soll inklusive möglicher Bonuszahlungen zwischen 11 und 12 Millionen Euro liegen. Prass erhält in Hoffenheim einen Vertrag bis mindestens 2028.

Die Kraichgauer setzten sich im Rennen um das Talent gegen namhafte Konkurrenz durch. Auch Atalanta Bergamo, der FC Southampton und der FC Bologna waren an dem Spieler interessiert. Prass verlässt Sturm Graz nach drei Jahren und soll in Hoffenheim den Platz von David Jurasek einnehmen, der sich vergangene Woche bei einem Testspiel schwer am Unterarm verletzt hatte.

Schicker bestätigt baldigen Prass-Abgang: „Sind uns einig“

Beitragsbild: GEPA