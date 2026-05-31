Sky-Info: Premier-League-Klub buhlt um Patrick Wimmer

Verlässt ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer den VfL Wolfsburg nach der WM 2026 in Nordamerika? Nach exklusiven Sky-Informationen hat der Achte der englischen Premier League und Conference League-Teilnehmer Brighton & Hove Albion großes Interesse an einer Verpflichtung des 25-jährigen, dynamischen Flügelspielers.

Demnach haben die „Seagulls“, unter der Leitung von Chefcoach Fabian Hürzeler, bereits Kontakt mit Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg bezüglich eines Transfers aufgenommen.

Zunächst WM, dann Abschied aus Wolfsburg?

In einer schwierigen Saison für den VfL Wolfsburg, die schlussendlich mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga endete, galt Patrick Wimmer als einer der Lichtblicke und blieb ein verlässlicher Leistungsträger, der vor allem durch seine Dynamik und Kreativität, seine Arbeit gegen den Ball und seine Mentalität als wichtiger Baustein im Wolfsburger Spiel überzeugen konnte. Für den VfL konnte der 25-Jährige in dieser Saison vier Treffer und sechs Assists in 27 Pflichtspielen beisteuern. Sein Vertrag beim VfL Wolfsburg läuft im Sommer 2027 aus.

🔵🚨 EXKLUSIV | Brighton & Hove Albion #BHAFC buhlt um ÖFB-Teamspieler Patrick #Wimmer (25) vom VfL Wolfsburg. Kontakt mit VfL bereits aufgenommen. Vertrag bis 2027. 104 Spiele (14 Tore, 18 Assist) für #VfLWolfsburg. 30 ÖFB-Länderspiele. @SkySportAustria pic.twitter.com/cSNP66ew7V — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) May 31, 2026

Aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel wurde Wimmer im Saisonfinish ausgebremst und konnte im Kampf gegen den Abstieg in der Relegation gegen den SC Paderborn nicht mehr eingreifen. Insgesamt absolvierte Wimmer seit seinem Wechsel von Arminia Bielefeld in die VW-Stadt im Jahr 2022 104 Pflichtspiele für die Wolfsburger, in dem ihm 14 Treffer und 18 Assists gelangen.

Bevor wohl der nächste Karriereschritt mit einem Transfer zu einem Top-Team bevorsteht, kann sich Patrick Wimmer auf der großen Bühne beweisen: Für den 25-Jährigen steht als großes Highlight die erste WM-Teilnahme mit dem ÖFB-Team bei der WM in Nordamerika bevor. Wimmer ist seit seinem Debüt am 13.06.2022 gegen Dänemark aus dem ÖFB-Team von Ralf Rangnick nicht mehr wegzudenken und hält bereits bei 30 Länderspielen.

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