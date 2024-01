Sky-Info: PSG-Star auf Bayern-Liste

Nach Sky-Informationen steht Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain wieder beim FC Bayern auf der Liste.

Über den 26 Jahre alten Rechtsverteidiger von Paris Saint-Germain gab es zuletzt wieder interne Gespräche. Trainer Thomas Tuchel und Sportdirektor Christoph Freund finden den ehemaligen Leipziger sehr interessant.

Der Deal ist schwierig zu realisieren, allerdings haben die Bayern die Information erhalten, dass der Ex-Leipziger unter gewissen Voraussetzungen PSG im Winter doch verlassen darf, obwohl Milan Skriniar verletzt ist und Achraf Hakimi beim Afrika-Cup verweilt.

Bei PSG nur Reservist

Mukiele stand zwischen 2018 und 2022 bei RB Leipzig unter Vertrag, ehe er für zwölf Millionen Euro zu Paris wechselte. Bei PSG ist er allerdings nur Reservist: Mukiele absolvierte nur 34 Spiele und bereitete dabei drei Tore vor. Sein Vertrag ist noch bis 2027 gültig.

Zuletzt deutete Tuchel an, dass die Bayern weniger nach einer Holding Six, sondern eher nach einem variablen Verteidiger suchen: „Wenn man heute auf unsere Aufstellung schaut, dann fehlt es nicht im zentralen Mittelfeld“, ließ der Trainer am Samstag nach dem 1:1 in Basel aufhorchen. Tuchel weiter: „Es ist eher so, dass wir noch einen bräuchten, der uns rechts aushelfen könnte und da vielleicht flexibel einsetzbar wäre.“ Mukiele würde dieses Profil erfüllen. Der PSG-Star kann als Rechtsverteidiger, aber auch als Innenverteidiger auflaufen.

Mit Eric Dier ist man sich mündlich über einen Wechsel im Winter einig. Die interne finale Entscheidung für einen Transfer ist aber noch nicht gefallen.

(skysport.de) / Bild: Imago