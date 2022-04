Sky-Info: Rangnick wird ÖFB-Teamchef

Jetzt ist alles durch!

Nach Informationen von Sky ist sich Ralf Rangnick mit dem ÖFB einig. Der 63-Jährige wird neuer Teamchef und soll einen Vertrag bis 2024 bekommen. Die Unterschrift soll in den nächsten Tagen erfolgen. Gegen Freitagmittag, nach der Präsidiumssitzung des ÖFB, soll der überraschende Deal offiziell verkündet werden.

Wie Sky bereits am Donnerstag vermeldet hat, wird Rangnick nicht nur Nachfolger von Franco Foda. Er wird auch weiterhin bei Manchester United unter Vertrag stehen, denn ab der kommenden Saison greift sein Berater-Vertrag bei den Red Devils, der ebenfalls bis 2024 gültig ist. In beratender Rolle will er den neuen Manchester-Trainer Erik Ten Hag unterstützen und den Umbruch beim englischen Rekordmeister vorantreiben. Mit Österreich will er die Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland packen. Für die WM 2022 in Katar konnte sich Österreich nicht qualifizieren.

Heute um 12.45 Uhr wird es nach der Präsidiumsentscheidung zur Bestellung des neuen Teamchefs eine Pressekonferenz mit Präsident Gerhard Milletich, Sportdirektor Peter Schöttel und Bernhard Neuhold geben.

(Red.)

Bild: Imago