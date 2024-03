Sky-Info: Rapid an Liga-Topscorer Karweina interessiert

Bedient sich der SK Rapid bei der Bundesliga-Konkurrenz?

Nach Sky-Informationen bekunden die Hütteldorfer Interesse an Liga-Topscorer Sinan Karweina. Der Stürmer von Austria Klagenfurt hält in der aktuellen Saison bei zehn Toren und sechs Assists (in 19 Liga-Einsätzen). Der Vertrag des 24-Jährigen läuft zum Saisonende aus. Der Stürmer wäre ablösefrei.

Glasner möchte wohl Rapid-Duo nach England lotsen

Mit Leopold Querfeld und Matthias Seidl sind offenbar zwei Rapid-Profis in der englischen Premier League heiß begehrt. Laut Informationen von „HITC Football“ will Oliver Glasner die beiden Rapidler im Sommer zu Crystal Palace lotsen.

Bislang gab es aber keinen Anruf oder eine Kontaktaufnahme von Glasner und Co. mit dem SK Rapid, wie Markus Katzer am Freitag bestätigte.

(Red.)

Bild: GEPA