Sky Info: Rapid gewinnt Rennen um neuen Flügelflitzer

Der SK Rapid sichert sich nach Informationen von Sky-Reporter Eric Niederseer die Dienste von Thierry Gale. Der Flügelspieler kommt vom georgischen Klub FC Dila Gori und kostet die Hütteldorfer eine Ablösesumme in Höhe von rund 800.000 Euro.

Gales Vertrag in Georgien läuft noch bis Jahresende 2024. In der aktuellen Saison erzielte der 21-Jährige in 19 Spielen zehn Tore und steuerte fünf Assists bei. Ein weiteres kleines Indiz für den bevorstehenden Wechsel: Gale folgt auf seinem Instagram-Account bereits dem SK Rapid.

Durch seine guten Auftritte in der Qualifikation Conference League hat sich Gale auch auf die Notizzettel anderer Klubs gespielt. Neben Rapid sollen auch die Young Boys Bern und der polnische Meister Ratkow am Mann aus Barbados interessiert gewesen sein. Gale wollte aber nur zu Rapid und sagte den finanzstärkeren Klubs ab.

Beim SK Rapid könnte der dribbelstarke Flügelspieler ein Vorgriff auf einen möglichen Abgang von Marco Grüll sein, um den sich seit geraumer Zeit Wechselspekulationen halten.

Bild: Imago