Sky Info: Rapid mit Wunschspieler vom FC Bayern einig

Nach Informationen von Sky steht Nicolas Kühn vor einem Wechsel zu Rapid Wien. Kühn war in dieser Saison von der zweiten Mannschaft des FC Bayern an Erzgebirge Aue ausgeliehen und stieg mit den Sachsen aus der 2. deutschen Bundesliga ab.



Der 22 Jahre alte Offensiv-Allrounder soll den Grün-Weißen bereits seine mündliche Zusage gegeben haben. Den interessierten Vereinen Darmstadt, St. Pauli und Hannover wurde indes abgesagt. Kühn will unbedingt zu Rapid und ist zugleich Wunschspieler der Hütteldorfer.

Bei Zweitliga-Absteiger Aue war Kühn in dieser Saison einer der Leistungsträger. In 27 Einsätzen erzielte er drei Tore und lieferte vier Assists.

Kühn wurde in der Saison 2018/2019 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten U19-Nachwuchsspieler Deutschlands ausgezeichnet. In der selben Saison gewann auch Karim Adeyemi die goldene Fritz-Walter-Medaille als bester U17-Nachwuchsspieler.

Rapid und Bayern feilschen noch um Ablöse

Beim FC Bayern hat der Linksfuß noch einen Vertrag bis 2023. Im Hintergrund verhandeln die Bayern mit Rapid nun um letzte Details. Die Münchner sollen eine Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich kassieren. Noch in dieser Woche soll Kühn bei den Wienern seinen Medizincheck absolvieren.

Für Rapid Wien geht es am Wochenende um alles. Dann entschiedet sich am letzten Spieltag in Wolfsberg, ob sich die Grün-Weißen einen Fixplatz in einer europäischen Gruppenphase sichern können. Unabhängig davon soll Kühns Zusage Bestand haben. Zu sehr hat ihm imponiert, wie sich Rapid in den vergangenen Wochen um ihn bemüht hat. Mit Erfolg.

Kühn wechselte 2018 aus der Leipziger Jugend zur zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam, eher er sich 2020 der Reserve des FC Bayern anschloss.

Bild: GEPA