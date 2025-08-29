Logout
Gulliksen Rapid
ADMIRAL Bundesliga

Sky-Info: „Rapid-Schreck“ soll nach Hütteldorf wechseln

Der SK Rapid bastelt an einem brisanten Transfer: Tobias Gulliksen von Djurgardens IF ist ein konkretes Thema bei den Grün-Weißen.

Derzeit laufen bereits Verhandlungen mit dem schwedischen Team. Besonders kurios: Gulliksen erzielte erst im direkten Duell im Conference-League-Viertelfinale zwei Treffer gegen Rapid – und besiegelte damit das Europacup-Aus der Hütteldorfer. Auch beim Djurgarden-Remis zuvor in der Ligaphase gegen den LASK überzeugte der 22-jährige Norweger mit einem Assist.

Gulliksen soll als zentraler offensiver Mittelfeldspieler den Kader der Hütteldorfer verstärken. Mit einem Marktwert von fünf Millionen Euro laut transfermarkt.at wäre Gulliksen allerdings alles andere als ein Schnäppchen für Grün-Weiß.

Ebenso ist man beim SCR weiter auf der Suche nach einem Mittelstürmer. Auch hierbei drängt die Zeit, da die Nennfrist für die ECL-Ligaphase bereits am kommendem Dienstag endet.

