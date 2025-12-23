Sky-Info: Rapid-Trainersuche auf der Zielgeraden

Die Trainersuche des SK Rapid ist wohl bald beendet. Nach Sky-Informationen befindet sich der Däne Johannes Hoff Thorup bereits zum zweiten Mal für persönliche Gespräche mit den Verantwortlichen der Hütteldorfer in Wien.

Der 36-Jährige ist aktuell vereinslos und war zuletzt als Trainer bei Norwich City in der englischen Championship. Seine Amtszeit endete im April. Davor war Thorup beim FC Nordsjaelland in seiner dänischen Heimat tätig. Die bevorzugte Formation des Dänen ist ein offensives 4-3-3 und die Talente- bzw. Jugendförderung zählt zu seinen Stärken.

Rapid trennte sich Ende November von Trainer Peter Stöger. Stefan Kulovits konnte als Interimscoach in den verbliebenen fünf Pflichtspielen vor der Winterpause nur zwei Punkte holen.

