Sky-Info: RB-Kontaktaufnahme mit Glasner!

RB Leipzig sucht für den Sommer einen neuen Cheftrainer. Der aktuelle Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner bleibt dabei eine mögliche Option und zählt sogar zum engeren Kandidatenkreis! Sky berichtete bereits am 02. März über das Leipziger Interesse an Glasner.

Nach Informationen von Sky gab es bereits einen Austausch zwischen beiden Parteien, Kontakt besteht! Sky erfuhr aus England: Es soll sogar ein Treffen gegeben haben! RB Leipzig wollte sowohl den Namen als auch das Treffen auf Sky-Nachfrage jedoch nicht kommentieren.

Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer kennt Glasner noch aus gemeinsamen Tagen beim VfL Wolfsburg. Damals führte der gebürtige Salzburger die Wölfe in die Champions League. Zudem steht in Glasners Vita eine Red-Bull-Vergangenheit.

Spannend: Als Wolfsburg damals Glasner verpflichtete, sprach Schäfer in VfL-Funktion vorher mit Marco Rose, der sich dann aber für Gladbach entschied. Zudem haben beide Cheftrainer mit Andres Sadlo denselben Berater (ROOF).

Ablöse als Hürde

Die große Hürde: Für Glasner müsste eine Ablöse gezahlt werden. Der 50-Jährige steht noch bis 2026 bei Crystal Palace unter Vertrag. Im Süden Londons forderte man zuletzt unter anderem vom FC Bayern astronomische Summen im Bereich der 80 (!) Millionen Euro.

Die Münchener hätten im vergangenen Frühjahr rund 18 Millionen Euro gezahlt – nach den Absagen von Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick. Glasners FCB-Engagement scheiterte an den irren Ablöseforderungen von Palace-Eigentümer Steve Parish.

Nach Sky-Infos soll es jetzt eine Ausstiegsmöglichkeit für Glasner geben. Andernfalls wäre ein Wechsel nach Leipzig nahezu unmöglich. Aber: Glasner ist nicht der einzige Kandidat auf Schäfers Trainerliste. Die Spur zu Roger Schmidt ist dagegen erkaltet.

Löw-Engagement nur bis Sommer

Ausgeschlossen ist übrigens ein längeres Engagement von Interimstrainer Zsolt Löw. Beide Seiten einigten sich unmissverständlich darauf, dass im Sommer Schluss sein soll.

Löw rutscht dann zurück in seinen Posten bei Red Bull als Head of Soccer Development. Anschließend wollen die Sachsen eine langfristige Lösung präsentieren. Ein Name auf der Shortlist: Oliver Glasner.

