Sky Info: Renato Sanches wechselt zu PSG

Nach Informationen von Sky Transferexperte Florian Plettenberg wird Ex-Bayern-Profi Renato Sanches am heutigen Mittwoch einen Vertrag bei Paris Saint-Germain unterschreiben.

Der französische Hauptstadtklub überweist dabei zwischen 15 und 20 Millionen Euro an den OSC Lille. Sanches erhält bei PSG einen langfristigen Vertrag. Sein ursprüngliches Arbeitspapier in Lille galt noch bis 2023. Eine Verlängerung bei den Doggen kam für den Mittelfeldmotor aber nicht in Frage. Zuletzt wurde der 32-malige Nationalspieler Portugals auch mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht. Doch daraus wird nichts. Sanches zieht es nun nach Paris.

(skysport.de) / Bild: Imago