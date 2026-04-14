Sky-Info: Rose einer der Top-Kandidaten bei PL-Klub

Nach Sky Sport Infos ist Marco Rose einer der Top-Kandidaten, um Andoni Iraola beim AFC Bournemouth zu beerben.

Es haben bereits konkrete Gespräche stattgefunden. Laut GiveMeSport ist auch Kieran McKenna (Ipswich) ein Anwärter auf den Job. Frank Lampard (Coventry City) und Inigo Perez (Rayo Vallecano) sind nach Angaben von The Athletic weitere Kandidaten.

Iraola ist seit der Saison 2023/24 bei Bournemouth tätig und holte mit dem Klub in bislang 121 Spielen im Durchschnitt 1,41 Punkte pro Partie. In seinem ersten Jahr landete er mit den Cherries auf dem 12. Platz, in der Saison danach folgte ein starker neunter Rang.

Bournemouth gewann zuletzt gegen Arsenal

In dieser Spielzeit steht Bournemouth aktuell nach 32 Spieltagen auf dem 11. Platz – zwei Punkte hinter den internationalen Rängen. Die Form stimmt jedenfalls – zuletzt sorgte der Klub mit einem 2:1-Sieg bei Spitzenreiter FC Arsenal für mächtig Furore. Vielleicht beschenkt Iraola den Verein zum Abschied ja tatsächlich mit der Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb.

„Dies ist für mich der richtignache Zeitpunkt, mich zurückzuziehen“, wird der 43-Jährige auf der Klub-Webseite zititiert.

Iraola nach Bilbao – oder doch Newcastle?

Wo es für den Spanier weiter geht, ist noch offen. Er wird unter anderem mit Atletic Bilbao, wo er zwölf Jahre als Profi tätig war, und mit Newcastle United in Verbindung gebracht.

(sport.sky.de) / Bild: Imago