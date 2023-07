Sky Info: Rose steht vor Verlängerung bei Leipzig

Marco Rose wird nach Sky Informationen seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei RB Leipzig vorzeitig verlängern.

Der gebürtige Leipziger Rose ersetzte bei RB nach einem verkorksten Liga-Start in der Vorsaison mit nur fünf Punkten aus fünf Spielen Domenico Tedesco. Anschließend führte der 46-Jährige die Sachsen noch auf Platz drei in der Bundesliga sowie ins Achtelfinale der Champions League. Zudem gewann er mit RB den DFB-Pokal. In 29 Bundesligaspielen holte Rose im Durchschnitt 2,10 Punkte pro Partie.

„Rose und Leipzig – das passt zusammen. Alle Seiten: RB, Max Eberl und Rose sind sich einig. Rose wird einen neuen Vertrag unterschreiben. Das Ding ist geritzt, nur noch nicht unterschrieben“, erklärte Sky Transferexperte Philipp Hinze.

(skysport.de // Peer Kuni)

Beitragsbild: Imago