Sky Info: Salihamidzic will Liverpool-Star Mane

via

via Sky Sport Austria

Der FC Bayern bastelt an einem echten Transfer-Kracher!

Sky erfuhr exklusiv: Sportvorstand Hasan Salihamidzic will Sadio Mane vom FC Liverpool verpflichten! Der 30 Jahre alte Senegalese soll der Königstransfer im Sommer werden! Mane nach München? Es wäre der Bundesliga-Transfer des Jahres.

Bei den Reds hat der 86-malige Nationalspieler Senegals (28 Tore) noch einen Vertrag bis 2023. In diesem Sommer würde er ordentlich Ablöse kosten, sein Gehalt könnten die Bayern stemmen. In Liverpool soll er weit unter 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Gut für die Bayern ist, dass die Vertragsgespräche mit Mane derzeit stocken sollen, weil sich der Verein vor allem auf die Verlängerung mit Mohamed Salah konzentriert. Mane soll davon genervt sein.

Salihamidzic will Mane!

Dass Bayerns Kaderchef für Transferüberraschungen gut ist, zeigte er bereits mit den Wechseln von Leroy Sane und Lucas Hernandez. Dass sich Salihamidzic bei möglichen Transfers von Wunschspielern festbeißen kann, wurde in der Vergangenheit von den Bayern-Bossen vielfach gelobt.

Hinzukommt, dass der Vertragspoker mit Serge Gnabry weiterhin mächtig stockt. Ein Verkauf im Sommer ist möglich, sollte weiterhin keine Einigung gefunden werden. Ein ablösefreier Abgang 2023 soll vermieden werden.

Wird Mane der Gnabry-Ersatz?

Zum möglichen Transfer-Kracher des Jahres passt, dass Salihamidzic am vergangenen Wochenende auf Mallorca war, um sich mit Beratern zu treffen. Einer davon, das zeigen Bilder, die von BILD am Sonntag veröffentlicht wurden, ist Björn Bezemer. Er ist einer der Geschäftsführer der Spieleragentur ROOF, betreut Mane seit Jahren.

Bei diesem Treffen soll auch über Mane gesprochen worden sein. Unter Bezemers Fittichen entwickelte sich der Rechtsfuß zu einem der besten Linksaußen der Welt. Konkrete Verhandlungen mit Liverpool sollen aber noch nicht stattgefunden haben.

Nach dem 2:2 am Sonntagabend gegen Stuttgart sagte Salihamidzic auf die Frage, ob es zu einem Transfer-Kracher bei den Bayern kommen werde: „Lasst euch überraschen! Wir müssen schauen, was möglich ist und was nicht. Wir haben kreative Ideen.“

Eine davon ist Mane!

(Florian Plettenberg/Marc Behrenbeck – sport.sky.de)

Bild: Imago