Sky-Info: Salzburg-Profi vor Wechsel zum HSV?

Der Hamburger SV bemüht sich nach Sky Sport DE Informationen intensiv um Salzburg-Mittelfeldspieler Nicolas Capaldo. Wie Sky Sport erfuhr, kann der Deal in den kommenden 48 Stunden an Fahrt aufnehmen. Salzburg und Hamburg verhandeln bereits und stehen im konkreten Austausch, wie das Abendblatt zuerst berichtete.

Capaldos Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2026. Der 26-jährige Argentinier ist im Mittelfeldzentrum zu Hause und könnte in der kommenden Saison in der deutschen Bundesliga für die Rothosen auflaufen.

Der Salzburg-Profi absolvierte in der zurückliegenden Spielzeit 39 Spiele für die Salzburger, wobei er vier Treffer erzielte. In der aktuellen Vorbereitung trainiert der Mittelfeldakteur nicht mehr mit der Mannschaft. 2021 war Capaldo von den Boca Juniors nach Österreich gewechselt.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago