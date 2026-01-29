Sky-Info: Salzburg will ungarischen Teamspieler verpflichten

Der FC Red Bull Salzburg macht Ernst bei Damir Redzic. Nach Sky-Informationen wollen die Roten Bullen den Flügelspieler von DAC Dunajska Streda aus der Slowakei im Winter nach Österreich lotsen.

Mit dem 22-Jährigen hat Salzburg bereits eine mündliche Einigung erzielt, die Ablöseverhandlungen mit DAC gestalten sich allerdings schwierig.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Redzic hat sich bei Dunajska Streda in den letzten Jahren zum Leistungsträger und ungarischen Nationalspieler entwickelt. In der laufenden Saison kommt Redzic auf sieben Tore in 14 Partien. Neben Salzburg ist mit Celtic Glasgow auch ein Verein aus Schottland am Rechtsfuß interessiert. Das Transferfenster in Österreich ist, anders als in Deutschland, noch bis zum 06. Februar geöffnet.

Bild: Imago