Sky-Info: Salzburg will ungarischen Teamspieler verpflichten
Der FC Red Bull Salzburg macht Ernst bei Damir Redzic. Nach Sky-Informationen wollen die Roten Bullen den Flügelspieler von DAC Dunajska Streda aus der Slowakei im Winter nach Österreich lotsen.
Mit dem 22-Jährigen hat Salzburg bereits eine mündliche Einigung erzielt, die Ablöseverhandlungen mit DAC gestalten sich allerdings schwierig.
Redzic hat sich bei Dunajska Streda in den letzten Jahren zum Leistungsträger und ungarischen Nationalspieler entwickelt. In der laufenden Saison kommt Redzic auf sieben Tore in 14 Partien. Neben Salzburg ist mit Celtic Glasgow auch ein Verein aus Schottland am Rechtsfuß interessiert. Das Transferfenster in Österreich ist, anders als in Deutschland, noch bis zum 06. Februar geöffnet.
Aktuelle ADMIRAL Bundesliga Videos
„Bringt ein anderes Netzwerk mit, als ein österreichischer Sportdirektor“: Silberberger über Mann
Silberberger über Sturm: „Wenn du daraus lernst, ist alles gut“
Salzburg-Trainer Letsch lobt „tollen Auftritt“ seines Teams
„In den Notizbüchern der Großklubs drinnen“: Silberberger rechnet mit baldigem Alajbegovic-Abgang
Silberberger über Salzburg: „Leistung macht Mut“
HIGHLIGHTS | FC Salzburg – FC Basel | 7. Spieltag
„Sehr befreiend“: Salzburg-Torschütze Krätzig nach EL-Heimsieg erleichtert
„Absolut verdienter Sieg“: Salzburg-Geschäftsführer Mann startet mit Heim-Erfolg
Doppelpacker Alajbegovic: „Will das meiste für diesen Verein geben“
HIGHLIGHTS | Feyenoord Rotterdam – SK Sturm Graz | 7. Spieltag
Bild: Imago