Sky-Info: Salzburg-Youngster bleibt bis Saisonende suspendiert

Clement Bischoff wird nach Sky-Informationen in dieser Saison kein Spiel mehr für Red Bull Salzburg bestreiten.

Seinen bislang letzten Einsatz hatte Bischoff bei der 0:1-Heimniederlage Mitte März gegen Rapid. Danach stand Bischoff gegen Sturm und Hartberg schon nicht im Spieltagskader. Rundum das Heimspiel gegen den LASK am vergangenen Freitag bestätigten die Salzburger dann die Sky-Infos, wonach es einen disziplinären Vorfall im Training gegeben habe.

Bischoff und seinem Management wurde mitgeteilt, dass die Suspendierung bis zum Saisonende gilt und er solange nicht mehr mit der Mannschaft trainieren darf. Stattdessen muss der Offensivspieler die restlichen Wochen individuell auf dem Trainingsplatz arbeiten.

Der 20-jährige Däne ist im vergangenen Sommer von Bröndby nach Salzburg gewechselt und über die Rolle als Einwechselspieler meist nicht hinausgekommen. In 24 Pflichtspieleinsätzen für Salzburg erzielte Bischoff zwei Tore und bereitete fünf weitere vor.

Bild: GEPA