Sky-Info: Schalke an ehemaligem DFB-Teamspieler interessiert

Robin Gosens ist ein Kandidat beim FC Schalke 04. Nach Sky-Informationen beschäftigen sich die Verantwortlichen mit dem erfahrenen Linksverteidiger, der aktuell bei der Fiorentina unter Vertrag steht.

Auf der linken Seite besteht bei den Königsblauen Handlungsbedarf. Gosens bringt internationale Erfahrung aus der Serie A, der Bundesliga und der deutschen Nationalmannschaft mit. Sein Profil passt grundsätzlich zu den Anforderungen auf dieser Position.

Schnappt sich Schalke Gosens?

Allerdings ist ein möglicher Transfer kompliziert. Gosens besitzt in Florenz noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2028. Zudem müssten die finanziellen Rahmenbedingungen für Schalke darstellbar sein.

Sportlich fällt auf: Der frühere Nationalspieler kam bei der Fiorentina in der Saison 2025/26 nicht konstant zum Zug. Dennoch sammelte er wettbewerbsübergreifend 36 Einsätze und steuerte vier Tore sowie drei Vorlagen bei.