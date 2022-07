Sky Info: Schalke findet neuen Hauptsponsor

via

Der FC Schalke 04 hat nach Sky Informationen endlich einen neuen Hauptsponsor gefunden. Wie Sky bereits in der vergangenen Woche berichtete, wird in Zukunft eine Auto-Onlineplattform die Brust der Knappen zieren.

Gute Nachrichten für Schalke 04. Nachdem Vivawest in der vergangenen Saison kurzfristig eingesprungen ist, als man sich von Gazprom trennte, hat der Bundesliga-Aufsteiger nun einen neuen Hauptsponsor gefunden. Vivawest wollte nach Möglichkeit wieder in die zweite Reihe rücken und räumte den Königsblauen ein Sonderkündigungsrecht ein, falls sich ein Sponsor findet, der mehr zahlen kann. Dies ist nun geschehen. Die Auto-Online-Plattform meinauto.de wirbt in Zukunft auf der Brust der Gelsenkirchener. Vivawest unterstützt Schalke weiter als Premiumpartner.

Schalke kassiert weniger zehn Millionen Euro

Sky hatte bereits in der vergangenen Woche exklusiv gemeldet, dass die Suche nach einem Hauptsponsor erfolgreich gestaltet werden konnte. Allerdings gab es Verwirrung und Diskussionen, weil die Hauptfarbe von meinauto.de lila ist und es unklar war, ob dies Auswirkungen auf die Trikots der Knappen haben wird. Dies wird aber nicht der Fall sein, die Jersey bleiben von der Entscheidung unberührt. Unklar ist derzeit auch noch, ob der Sponsor beim ersten Test im Trainingslager am Mittwoch gegen US Salernitana schon auf den Trikots zu sehen sein wird.

Finanziell kassiert Schalke nach Sky Informationen durch Hauptsponsor meinauto.de und den neuen Trainingssponsor HRS weniger als zehn Millionen Euro pro Saison – also unter der Summe, die Gazprom zuvor zahlte. Einziger Haken: Schalke musste bei der Sponsorensuche eine Agentur zwischenschalten und die handelsübliche Provision bei Vermittlung beträgt zwischen zehn und 20 Prozent.

