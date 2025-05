Fix: Schalke stellt van Wonderen sofort frei

Der FC Schalke 04 reagiert auf die desolate Vorstellung bei der 0:2-Niederlage gegen den SC Paderborn und zieht die Trennung von Trainer Kees van Wonderen vor. Das gab der Klub am Samstagmorgen offiziell bekannt.

Die Königsblauen hatten die Trennung von van Wonderen nach dem Ende der laufenden Saison bereits vor knapp anderthalb Wochen verkündet, nun wird dieser Schritt aber vorgezogen.

„Insbesondere das Auftreten und die Entwicklung in den vergangenen zwei Wochen geben Anlass zur Sorge. Wir sind

nur noch sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt, der Trend ist negativ. Deshalb haben wir uns dazu entschieden,

jetzt zu reagieren. Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Verein“, sagte Youri Mulder.

Für die verbleibenden Partien gegen Düsseldorf (A) und Elversberg (H) wird U23-Coach Jakob Fimpel die Verantwortung übernehmen.

Schalke muss um Klassenerhalt bangen

Fimpel stand bereits in der Hinrunde nach dem Aus von Karel Geraerts interimsweise an der Seitenlinie. Er blieb ungeschlagen und holte in den zwei Spielen gegen Münster (2:1) und Hertha BSC (2:2) vier Punkte.

Schalke muss als Tabellen-13. immer noch um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bangen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt aktuell sechs Punkte, allerdings hat Preußen Münster die bessere Tordifferenz.

„Wir haben es selbst in der Hand: Mindestens einen Punkt brauchen wir noch, um sicher die Klasse zu halten. Jeder ist gefordert, dafür alles zu tun und sein Herz in die Hand zu nehmen“, fordert Mulder.

(Red.)

Bild: Imago