Sky-Info: Schlusslicht Lustenau findet neuen Trainer

Noch vor Weihnachten ist Bundesliga-Schlusslicht Austria Lustenau bei der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden: Laut Sky-Informationen übernimmt Bregenz-Trainer Andreas Heraf den Betreuerposten beim Vorarlberger Erstligisten. Die „Vorarlberger Nachrichten“ berichteten zuerst davon.



Heraf ist in der ADMIRAL Bundesliga ein bekannter Rückkehrer: 2021 bewahrte er die SV Ried vor dem Abstieg, danach schaffte er als Bregenz-Trainer den Aufstieg in die 2. Liga, wo die Vorarlberger Landeshauptstadt bislang als aktueller Dritter überraschte. Davor betreute er unter anderem Ex-Erstligist Pasching und bekleidete Funktionärsämter bei den Verbänden Österreichs und Neuseelands, nun unterschreibt er in Lustenau einen Vertrag bis Saisonende.

Für Heraf bedeutet der neue Trainerjob gleichzeitig eine Rückkehr nach Lustenau: Bereits von 2003 bis 2005 war Heraf Coach der Austria und betreute den Verein in 81 Spielen.

Unter dem neuen Trainer wollen die Vorarlberger die Trendumkehr im Abstiegskampf schaffen. In der Vorsaison noch knapp am Europacup vorbeigeschrammt, konnte Lustenau in der laufenden Spielzeit noch keinen Sieg einfahren und verlor sämtliche Liga-Heimspiele sowohl unter Ex-Trainer Markus Mader als auch unter dem Interimsduo Alexander Schneider/Mohammed Gerdi.

Zudem muss die Austria ihre Heimspiele aufgrund der Renovierung des Reichshofstadions bis auf weiteres in Bregenz beim bisherigen Heraf-Team austragen. Der Rückstand auf die vorletzte WSG Tirol beträgt derzeit acht Punkte.

Beitragsbild: GEPA.