Sky Info: Schmadtke zu Liverpool? Gespräche werden intensiver

via

via Sky Sport Austria

Die Gespräche zwischen dem FC Liverpool und Jörg Schmadtke werden nach Sky Informationen intensiver.

Denkbar ist, dass der ehemalige Wolfsburg-Boss die Frührente bereits am 1. Juni wieder abbricht. Im Gespräch ist eine beratende Tätigkeit, die dann möglicherweise in eine Anstellung als Sportdirektor in Anfield übergeht. Der Klub von Jürgen Klopp droht die Champions League zu verpassen und steht nach einer vergleichsweise enttäuschenden Saison vor einem größeren Kaderumbruch.

Schmadtke, der als Manager bei Alemannia Aachen, Hannover 96, dem 1. FC Köln und zuletzt beim VfL Wolfsburg tätig gewesen war und mit allen Klubs den Europapokal erreichte hatte, hatte sich Ende Januar ins Privatleben zurückzogen.

(Sven Töllner/skysport.de) / Bild: Imago