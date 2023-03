Sky Info: Schmidt Kandidat für Klose-Nachfolge in Altach

via

Ein Rückkehrer als Trumpf gegen den Abstieg? Laut Sky Informationen ist Klaus Schmidt einer der Kandidaten auf eine Nachfolge des entlassenen Miroslav Klose beim SCR Altach. Die Trainerentlassung ist auch bei „Talk & Tore exklusiv“ mit Sturm-Trainer Christian Ilzer (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 1 & im Livestream!) ein großes Thema.

Trotz eines 1:1-Remis gegen den FC Red Bull Salzburg musste der ehemalige Fußball-Weltmeister seinen Trainersessel räumen. Mit Klaus Schmidt würde ein erfahrener Trainer auf den Ex-Bayern-Stürmer nachfolgen, der Steirer war bereits für den TSV Hartberg, die Admira, den SV Mattersburg sowie in der Saison 2017/18 auch für die Vorarlberger tätig.

In seiner SCRA-Ära beendete Altach die Saison auf dem achten Platz und scheiterte erst im Europa-League-Play-off am Einzug in eine internationale Gruppenphase. Auch Ex-Teamspieler Joachim Standfest, aktuell noch bei der Austria-Akademie tätig, könnte ins Trainerteam des SCR Altach wechseln.

