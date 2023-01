Sky-Info: Sensationstransfer perfekt! Isco mit Union Berlin einig

Laut Sky-Informationen wird der fünffache Champions-League-Sieger Isco tatsächlich zu Union Berlin wechseln. Der 38-fache spanische Nationalteamspieler und der Deutsche Bundesligist haben sich laut Sky-Reporter Florian Plettenberg auf einen Vertrag bis 2024 plus Option auf ein weiteres Jahr geeinigt. Am morgigen Dienstag soll der Medizincheck folgen.

Isco war zuletzt beim FC Sevilla unter Vertrag. Im vergangenen Dezember lösten die Andalusier und der ehemalige Real-Star den Vertrag auf. Isco absolvierte in der laufenden Saison 19 Pflichtspiele, erzielte dabei ein Tor und lieferte drei Assists.

Isco reagiert auf Post von Trimmel

Iscos Name war nach den Gerüchten in der vergangenen Woche bereits ein Thema in der Union-Kabine, die Mitspieler riefen den Namen „Isco“ in Spielformen im Training. Irre: Den Derbysieg gegen Hertha BSC (2:0) widmete Union-Kapitän Christopher Trimmel sogar Isco persönlich auf Instagram. Viele Union-Stars kommentierten das Foto herzlich. Der ÖFB-Teamspieler sagte bei Sky sogar, dass er sich freuen würde, wenn Isco käme. Der Spanier wiederum antwortete unter das Trimmel-Foto mit einem Bizeps-Emoji.

(skysport.de)/Bild: Imago