Sky Info: Setien-Aus bei Barca nach CL-Debakel besiegelt

Das ging schnell. Nach der desaströsen Vorstellung des FC Barcelona im CL-Viertelfinale gegen den FC Bayern, haben die Katalanen nach Sky Infos bereits am gleichen Abend beschlossen, sich von Trainer Quique Setien zu trennen.

Barcelonas Mittelfeldstratege Frenkie de Jong sprach nach dem 2:8-Debakel gegen den FC Bayern von einer “Schande” – und diese kostet den Coach nun seinen Job. Wie Fabrizio Romano, Reporter bei Sky Italia, berichtet, hat der FC Barcelona noch am gleichen Abend das Aus von Quique Setien beschlossen. Der 61-Jährige löste erst im Januar Ernesto Valverde als Coach der Katalanen ab. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Barcelona have already decided to sack Quique Setién after the terrible defeat against Bayern Münich. He’ll not be the manager on next season. 🔴🔵 @SkySport #Barcelona #FCB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2020