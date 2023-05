Sky Info: Sofortiges Glasner-Aus aktuell kein Thema, aber…

via

Pleite gegen Hoffenheim, Rote Karte und eine bemerkenswerte Wutrede: Bei Eintracht-Trainer Oliver Glasner liegen die Nerven blank. Durch die Worte von SGE-Vorstandssprecher Axel Hellmann ist deutlich geworden: Der Trainer wackelt gehörig. Ist an eine gemeinsame Zukunft noch zu denken? Sky ordnet ein.

„Die jüngsten Aussagen von Axel Hellmann zeigen, wie sehr der Rückhalt für Oliver Glasner im Verein geschwunden ist“, betonte Sky Reporter Alexander Bonengel bei Transfer Update – die Show.

Der Vorstandssprecher der Eintracht hatte mit deutlicher Kritik auf Glasners Wutrede nach der 1:3-Niederlage bei der TSG Hoffenheim reagiert. Es sei „weder gut noch richtig“ gewesen, so zu reagieren, kritisierte er bei Bild TV.

Sofortiges Glasner-Aus kein Thema, aber Nachfolgersuche läuft

Das Tischtuch zwischen Verein und Trainer scheint nach nicht einmal zwei Jahren zerschnitten: „Eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus ist kaum noch vorstellbar“, machte Bonengel deutlich.

Nach Sky Informationen ist eine Entlassung des Trainers vor dem Saisonende aktuell zwar kein Thema, kann aber für die nächsten Wochen nicht kategorisch ausgeschlossen werden – vor allem wenn der Negativlauf weiter voranschreitet: Die Adler stehen zwar im Finale des DFB-Pokals, warten in der Liga aber seit zehn Spielen auf einen Dreier.

Ilzer und Jaissle ein Thema in Frankfurt

Glasners Vertrag bei der Eintracht ist noch bis 2024 gültig, aber: „Die Suche nach einem potenziellen Nachfolger ist schon längst im Gange“, weiß der Frankfurt-Experte.

Nach Sky Informationen stehen neben Matthias Jaissle (Red Bull Salzburg) auch Dino Toppmüller (zuletzt als Assistent von Julian Nagelsmann tätig gewesen) und Christian Ilzer (Sturm Graz) auf dem Zettel von Sportvorstand Markus Krösche.

Ilzer im Sky-Interview zu Frankfurt-Gerücht

„Ich fühle mich extrem wohl bei Sturm Graz und wir sind super unterwegs in dieser Saison. Um mich von Sturm Graz wegzubringen, freiwillig, da muss schon etwas ganz Besonderes kommen. Es gab überhaupt keinen Kontakt. Es ist wirklich komplett aus der Luft gegriffen und interessiert mich im Moment gar nicht“, so Ilzer am Sky-Mikro zu den Frankfurt-Gerüchten.