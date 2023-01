Sky Info: Sommer bittet um Freigabe

via

Nächste Runde im Poker um Yann Sommer. Nach Informationen von Sky hat der 34 Jahre alte Schweizer in den vergangenen Stunden sogar Vize-Präsident Rainer Bonhof persönlich um Freigabe gebeten, damit er im Jänner zum FC Bayern wechseln kann.

Zuvor teilte er seinen Wunsch bereits Trainer Daniel Farke und Sportdirektor Roland Virkus persönlich mit. Fast zeitgleich zu Sommers Gespräch mit Bonhof meldete sich Virkus am Freitagabend telefonisch bei den Bayern. In der Rheinischen Post sagt Virkus: „Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt.“

Was nach einer klaren Absage klingt, darf dennoch als Poker verstanden werden. Denn die Gladbacher sollen durchaus Parameter genannt haben, welche die Bayern nun erfüllen sollen. Deshalb gibt Sportvorstand Hasan Salihamidzic sein Werben um den Schweizer nicht auf. Vor allem geht es um die Ablöse.

Bayern-Coach Nagelsmann reagiert auf Virkus-Aussagen

Gladbach braucht neun bis zehn Millionen

Wie Sky bereits berichtet hat, stellen sich die Bayern eine Ablöse im Bereich der fünf Millionen Euro vor. Gladbach hingegen braucht neun bis zehn Millionen Euro für deren Wunschnachfolger Jonas Omlin aus Montpellier. Da die Borussia klamm ist und Sommer klar und deutlich hinterlegt hat, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern will, braucht Virkus im Jänner eigentlich eine Ablöse, um sie jetzt in einen Nachfolger reinvestieren zu können.

Sommer bleibt bei den Bayern die Wunschlösung, um Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) in den nächsten Monaten zu ersetzen. Er ist sich mit den Bayern mündlich einig, kann einen Vertrag bis 2025 unterzeichnen. Mit der AS Monaco sind die Bayern indes weiterhin lose in Kontakt. Eine Rückholaktion von Alexander Nübel ist noch nicht vom Tisch, allerdings erhielt Nübel bislang ebenfalls keine Freigabe und die Bayern intensivierten derweil ihre Bemühungen um Sommer.

