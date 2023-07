Sky Info: Struber wird neuer Salzburg-Trainer

Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg wird am Montag seinen neuen Trainer präsentieren. Dies teilte der Club am Sonntag mit, ohne Details zum künftigen Betreuer zu nennen. Der bisherige Coach Matthias Jaissle war am Freitag zum saudischen Club Al-Ahli gewechselt. Nachfolger des Deutschen wird nach Sky-Informationen Gerhard Struber. Sky kann die Berichte der „Krone“ und der „SN“ bestätigen.

Der 46-Jährige mit mehreren Jahren Erfahrung als Salzburg-Betreuer war bis Mai für die Red Bulls New York tätig, davor unter anderem für Barnsley und den WAC.

(APA, Red.) / Bild: Imago