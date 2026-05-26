Sky-Info: Sturm Graz mit Interesse an Altach-Verteidiger

Sturm Graz arbeitet bereits intensiv am Kader für die kommende Saison und dabei rückt offenbar auch Mohamed Ouédraogo in den Fokus. Nach Sky-Informationen beschäftigen sich die Steirer mit dem Linksverteidiger des SCR Altach und es soll bereits erste Gespräche zwischen Ouedraogo und Michael Parensen gegeben haben.

Der 23-Jährige zählt trotz der schwierigen Saison der Vorarlberger zu den großen Lichtblicken beim Tabellenneunten. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Ouédraogo 29 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga und überzeugte dabei nicht nur defensiv, sondern auch offensiv mit vier Toren und einem Assist.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Besonders seine Dynamik und Vielseitigkeit machen den Linksverteidiger interessant. Ouédraogo verfügt über einen enormen Aktionsradius, ist in vielen Spielzonen präsent und zählte in der Qualifikationsgruppe auch zu den auffälligsten Spielern im Eins-gegen-eins. Außerdem hat Sturm-Coach Fabio Ingolitsch zu seiner Zeit beim SCR Altach bereits mit dem Defnsivespieler zusammen gerarbeitet. Nach Sky-Informationen besitzt der Altach-Profi eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Ouédraogos letzter Saisontreffer vs. SV Ried

Beitragsbild: GEPA