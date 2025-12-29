Sky-Info: Sturm Graz mit neuem Cheftrainer einig

Der SK Sturm Graz scheint seine Trainersuche kurz vor Jahresende erfolgreich abgeschlossen zu haben.

Nach Sky-Informationen wird Fabio Ingolitsch in Graz unterschreiben und das Amt des Cheftrainers beim amtierenden österreichischen Meister übernehmen. Aktuell müssen noch letzte Details geklärt werden, eine grundsätzliche Einigung wurde bereits erzielt.

Der 33-jährige Salzburger kommt vom Ligakonkurrenten SCR Altach und nimmt seinen bisherigen Co-Trainer Atdhe Nuhiu zu seinem neuen Arbeitgeber mit. Ingolitsch war seit Oktober 2024 bei den Vorarlbergern tätig und stand in 42 Pflichtspielen an der Seitenlinie.

(Red.) / Bild: GEPA