Sky-Info: Sturm Graz sichert sich kanadisches Abwehr-Talent

Der SK Sturm Graz sichert sich die Dienste eines internationalen Top-Talents: Nach Sky-Infos wechselt Innenverteidiger Elijah Roche im Sommer in die Steiermark.

Der 18-Jährige steht aktuell bei der Toronto FC Academy unter Vertrag und absolvierte vor Kurzem ein Probetraining in Graz. Dort konnte der 1,90 Meter große Abwehrspieler die Verantwortlichen überzeugen. Nach Sky-Informationen ist Roche zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant, soll jedoch perspektivisch an den Profikader herangeführt werden.

Roche gilt als eines der vielversprechendsten Abwehr-Talente seines Jahrgangs (2008). Der kanadische Nachwuchsspieler machte vor allem bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar im vergangenen Jahr international auf sich aufmerksam.

Foto: Imago