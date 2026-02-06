Sky-Info: Sturm verpflichtet Ex-Salzburg-Verteidiger

Albert Vallci wechselt nach Sky-Informationen zum SK Sturm Graz.

Der 30-jährige Verteidiger kehrt nach 3,5 Jahren beim FC St. Gallen nach Österreich zurück. Sein Vertrag mit dem Schweizer Erstligisten wurde nach Sky-Infos aufgelöst.

Vallci, der sich bereits in Graz befindet, ist in der Defensive variabel einsetzbar. In der ADMIRAL Bundesliga absolvierte er bisher insgesamt 61 Pflichtspiele für Red Bull Salzburg und Wacker Innsbruck.

In seiner Zeit mit bei den „Bullen“ gewann er dreimal in Folge (2019-2021) das Double. Durch einen Achillessehnenriss konnte er von März 2021 bis Mai 2022 kein Spiel absolvieren. Nach seinem Comeback folgte im Sommer 2022 der Wechsel nach St. Gallen.

Artikelbild: Imago